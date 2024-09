Prima la folle fuga nell’auto rubata, poi gli spari contro i finanzieri

CATANIA – I militari della giardia di finanza hanno arrestato un uomo che, a bordo di una Smart forfour, risultata rubata poco prima, non si è fermato all’alt ed è fuggito nel tentativo di fare perdere le proprie tracce. È così scattato l’inseguimento tra le vie del popoloso quartiere di San Cristoforo, fin quando il ladro, dopo aver percorso via Crocifisso, ha svoltato contromano su via Playa e impattato violentemente contro un furgone di una ditta di spedizioni che stava percorrendo regolarmente la propria corsia. Il mezzo si è schiantato contro un muro di cemento, abbattendolo, mentre la Smart, ormai semi distrutta, ha coinvolto anche la vettura dei finanzieri. Nell’incidente, l’autista, estraneo ai fatti, è rimasto lievemente ferito.

Nonostante il violento impatto, l’uomo è fuggito a piedi sparando colpi di pistola verso i militari: uno di loro ha risposto al fuoco esplodendo due colpi in aria a scopo intimidatorio. Le successive e rapide attività investigative, grazie anche alla collaborazione della polizia scientifica per i rilievi del caso, hanno consentito ai finanzieri di individuare il responsabile grazie anche alla visione di diverse telecamere di videosorveglianza posizionate lungo le vie del quartiere. Si tratta di un giovane catanese di 24 anni, già denunciato in passato per guida senza patente, che è stato rintracciato e arrestato per furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito della perquisizione in casa dell’uomo sono stati trovati gli abiti indossati durante la fuga e una pistola a salve, priva del tappo rosso, che è stata sequestrata per i successivi accertamenti tecnico-peritali. Il 24enne è stato posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.