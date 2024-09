PALERMO – E’ morto all’ospedale Villa Sofia (dove era ricoverato dal 9 settembre) il 35enne messinese Mario Angioletti, l’operaio caduto per il cedimento di un ponteggio in un cantiere delle Poste di via Ugo La Malfa, a Palermo. Residente a Faro Superiore, sposato e padre di due figlie, stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione ed è caduto da un’altezza di circa 4 metri, sbattendo violentemente la testa. Sono stati donati gli organi.