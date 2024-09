“Presto le ganasce per le soste alla catanese”

Più o meno un mese aveva minacciato l’uso delle ganasce. Adesso il sindaco di Catania lo ribadisce: “Tra poco – scrive Enrico Trantino sulla sua pagina Facebook -, appena saranno terminate le procedure per l’acquisto, introdurremo le ganasce per intervenire su chi parcheggia sui marciapiedi. Da qualche settimana intanto, grazie all’opportunità che ci ha concesso una modifica normativa, abbiamo impiegato i dipendenti di Amts per sanzionare coloro che sostavano irregolarmente in molte vie del centro, restringendo la carreggiata e rendendo difficile la circolazione (e il transito dei mezzi di soccorso)”.

Il sindaco sottolinea che “qualcuno comprensibilmente (il “prezzo” della novità) si lamenta, altri invocano la fatidica formula catanese ‘ma è un minuto’, noncuranti che da noi i sessanta secondi durano 24 ore; qualcuno protesta per la mancanza di parcheggi. Li stiamo progettando e ci vorrà del tempo per la realizzazione; ma basterebbe utilizzare quelli scambiatori e ricorrere ai mezzi pubblici (ho chiesto a Amts di modificare il servizio per renderlo più efficiente), in primis la metropolitana”.