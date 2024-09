Nel ristorante catanese cibo vicino a spazzatura

CATANIA – Nuovi controlli della polizia di Catania nelle attività di ristorazione dei quartieri del centro storico. In un ristorante nella zona del teatro Vincenzo Bellini sono state riscontrate diverse irregolarità. Il titolare del locale è stato sanzionato per la mancata tracciabilità degli alimenti (pesce, olio, polpa di ricci), omessa avvertenza degli allergeni all’interno del menù, omessa pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti, in particolare della cucina. Sotto i banconi sono stati trovati cumuli di sporcizia e alcuni prodotti alimentari erano riposti vicino ai bidoni della spazzatura. Riscontrato anche l’omesso aggiornamento delle schede di autocontrollo Hccp. Il titolare è stato multato anche per occupazione abusiva di suolo pubblico, in quanto aveva occupato il doppio degli spazi regolarmente concessi. Per tutte le violazioni riscontrate sono state contestate sanzioni per un importo complessivo di 8.000 euro.