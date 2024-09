Ultime piogge ed entro il weekend torna il bel tempo. L’anticiclone è in fase di rinforzo e sabato e domenica sono previsti in prevalenza soleggiati e con temperature di nuovo gradevoli: in Emilia Romagna e nelle Marche, dopo le piogge da record, il sole scalderà fino a 24 gradi. Le massime saliranno fino a 26-27° a Roma, oltre i 30° in Sicilia, e anche in Pianura Padana si toccheranno nuovamente i 25°. Da inizio settimana ci sarà una nuova perturbazione.