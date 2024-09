Ci riprovano. Visto il successo del primo esperimento, i dj catanesi della vecchia generazione si ritroveranno domani dalle 19 a mezzanotte sotto il Castello Ursino per un nuovo “Pomeriggio boomer”. Ovvero dedicato alla vecchia musica da discoteca, tra gli anni 70 e 90. Anche in questo caso il patrocinio è del Comune, tanto che il sindaco Enrico Trantino (protagonista la volta precedente in pista) pubblicizza l’evento sulla sua pagina Facebook.