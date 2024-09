Le rubano asina e pony: salvati dal macello

CATANIA – Un’asina e un pony sono i protagonisti di questa storia catanese. Quando sono stati portati via da un’azienda agricola di Ramacca, la titolare si è rivolta alle forze dell’ordine e ha pubblicato un’accorata richiesta d’aiuto sui social. La polizia ha avviato controlli in tutta la città, concentrandosi sulle strutture che si occupano di macellazione, finché gli animali non sono stati ritrovati in una zona isolata a San Francesco La Rena, nei pressi di un casolare abbandonato, legati a un cancello. Gli agenti li hanno ospitati nelle scuderie del boschetto della Plaia, in attesa dell’arrivo della proprietaria, che non appena informata del ritrovamento si è letteralmente fiondata per recuperare gli animali.