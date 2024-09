Arsenale a San Cristoforo: presi tre ragazzi

CATANIA – Avevano creato un loro fortino di armi clandestine in una casa del quartiere San Cristoforo. A scoprirli è la stata la polizia nel corso di un’operazione per rintracciare un 25enne catanese che per una settimana era sfuggito all’ordine di carcerazione, dopo la condanna a 3 anni e 9 mesi per vari reati contro il patrimonio. Gli agenti lo hanno individuato nell’appartamento in questione, dove hanno fatto irruzione: con lui altri due giovani catanesi di 22 e 23 anni, tutti arrestati. Sono state trovate tre armi con matricola abrasa e due di provenienza furtiva. I tre avevano anche 175 grammi di marijuana e 1.500 euro in banconote di diverso taglio.