La ladra ha troppa fretta: fermata in via Etnea

CATANIA – Una 32enne catanese è stata arrestata dai carabinieri per un furto in un noto negozio di via Etnea. E’ entrata di pomeriggio, ha prelevato due capi di abbigliamento dagli scaffali e si è chiusa in un camerino, dove grazie a un accendino li ha privati delle placche antitaccheggio. Sicura di aver eliminato ogni tipo di antifurto, ha nascosto la refurtiva in una sacca per poi avviarsi velocemente verso l’uscita. La sua fretta, l’evidente nervosismo e la borsa rigonfia hanno però attirato l’attenzione dei commessi, che hanno chiamato i carabinieri. Una pattuglia nelle vicinanze è riuscita a intercettare e bloccare la ladra proprio sul marciapiede di fronte. Aveva in borsa un maglioncino e una giacca per un valore complessivo di oltre 160 euro.