ACIREALE (CATANIA) – I supereroi siciliani, ovvero le maschere più amate dai giovani, l’associazione “Angelica, la forza del sorriso” del dottor Salvatore Pulvirenti, insieme con i vertici della compagnia dei carabinieri di Acireale (guidati dal capitano Domenico Rana) si recheranno nel reparto di Odontoiatria speciale riabilitativa nel paziente disabile del nosocomio acese sabato 28 settembre alle 10 per portare doni ai bambini ricoverati e per dare vita a un momento di intrattenimento. Ad accogliere gli ospiti il responsabile professor Riccardo Spampinato. Per l’occasione sarà donato anche un murales di tre metri per due raffigurante il personaggio amatissimo dei cartoons come Winnie the Pooh realizzato da un writer famoso come Ipons.

Alla consegna presenzieranno il direttore generale e il direttore sanitario dell’Asp di Catania, rispettivamente dottor Giuseppe Laganga Senzio e dottor Antonino Rapisarda, i vertici del presidio ospedaliero di Acireale Santa Marta e Santa Venera con in testa il direttore generale del Santa Venera Rosario Cunsolo, e il presidente del Seus 118 per la regione siciliana, dottor Riccardo Castro che ha dichiarato: “Ancora un volta la Seus 118 oltre a svolgere in modo egregio il proprio compito nell’ambito del servizio emergenza urgenza della regione siciliana, manifesta la propria sensibilità organizzando o partecipando ad eventi nei confronti di bambini ricoverati. La Seus 118 è sempre al fianco della collettività”.

L’associazione Humanitatis Progressum, che ha ancora una volta lanciato l’iniziativa grazie al presidente Geri Muscolino, promuove dal 2022 attività sociali a scopo benefico tra cui l’evento “Divisa amica” per creare uno spirito aggregativo durante gli incontro che vendono coinvolti ragazzi dai 6 ai 17 anni, le forze dell’ordine e istituzioni pubbliche per alimentare la cultura della legalità e della e della difesa del patrimonio comune. In quest’ottica si inquadra la giornata “Ospedali a colori” per rendere reparti e spazi riservati ai bambini un luogo più allegro attraverso la ricolorazione delle sale d’aspetto e di quelle adibite alle visite.