Pusher cerca di distrarli, carabinieri non ci cascano

CATANIA – Con un blitz fulmineo nel Villaggio Zia Lisa i carabinieri di Catania hanno pizzicato un 41enne pregiudicato che aveva allestito un florido commercio di droga, utilizzando come base sia l’appartamento sia le scale della palazzina in cui abitava. La zona è stata cinturata ed è scattata l’irruzione: colto di sorpresa, lo spacciatore ha cercato immediatamente di limitare i danni consegnando un piccolo involucro con marijuana a un militare, dichiarando che quella era tutta la droga che aveva in casa e sperando che i carabinieri si accontentassero.

Invece in cucina, nascosti in un pensile, è stata trovata altra erba. Mentre il 41enne cercava di distrarli tentando di dirottarli in altre stanze, i carabinieri si sono indirizzati sulle scale del pianerottolo: lì, dietro la finestra del lucernaio, hanno trovato un borsello nero ben nascosto; al suo interno altri involucri di carta stagnola identici a quelli trovati in casa, contenenti marijuana e delle dosi di cocaina avvolte in palline di cellophane azzurro. Inoltre nel marsupio che l’uomo portava legato in vita i militari hanno scovato 720 euro in contanti. A questo punto il destino del pusher era segnato: per lui gli arresti domiciliari.