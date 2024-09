Catania, a 17 anni con la pistola in camera da letto

CATANIA – Teneva una pistola con matricola abrasa nella sua camera da letto, mentre aveva nascosto un’altra arma clandestina e quasi 300 grammi di marijuana nel terrazzino di casa. Un catanese di 17 anni è stato arrestato dalla polizia dopo una perquisizione. Era stato fermato in viale San Teodoro, nel quartiere Librino: aveva 10 dosi di marijuana pronte per essere spacciate e 535 euro. Gli agenti hanno deciso di estendere le verifiche anche nella sua casa, lì nei paraggi: la pistola è risultata di un modello in uso alla polizia francese. Il ragazzo è stato quindi arrestato e portato nel Centro prima accoglienza di via Franchetti.