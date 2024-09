Catania: scalzo sui binari, poi picchia gli agenti

CATANIA – Mentre pattugliavano la stazione centrale, gli agenti della polizia hanno notato un uomo scalzo che tentava di attraversare i binari. Lo hanno sottratto al pericolo, portandolo alla vicina Caritas per procuragli delle scarpe. Ma il nigeriano di 34 anni è ritornato velocemente sui suoi passi, deciso ad attraversare i binari per raggiungere la scogliera; per farlo ha minacciato pesantemente e aggredito gli agenti con calci e schiaffi. L’extracomunitario è stato quindi bloccato e arrestato.