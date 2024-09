Meloni a bordo: la fuga dei catanesi fallisce

CATANIA – Hanno cercato di scappare, ma con la macchina piena di angurie rubate non sono andati lontano. Due pregiudicati catanesi di 51 e 54 anni avevano deciso di dedicarsi alla vendita di frutta massimizzando il loro profitto, essendosi riforniti a costo zero. Di notte però sono stati notati dai carabinieri lungo la statale 417 nel territorio di Ramacca: la Ford Focus station wagon procedeva in direzione di Catania con andatura stranamente moderata, come se trasportasse un carico particolarmente pesante. La gazzella si è quindi avvicinata e i militari hanno intimato l’alt azionando i lampeggianti. Il guidatore anziché fermarsi ha pigiato sull’acceleratore, provocando un inseguimento che ha avuto un veloce epilogo, perché la macchina dei fuggitivi era penalizzata dal peso.

I carabinieri hanno constatato che l’intero abitacolo era stracolmo di angurie, per un totale di circa 500 chilogrammi. C’erano anche arnesi da scasso e alcuni coltelli da cucina, verosimilmente utilizzati per recidere le angurie dalle piante, mentre i due fermati, i cui scarponi erano visibilmente sporchi di fango, non sono stati in grado di dare spiegazioni sulla provenienza dei frutti. Ora si tratterà d’individuare il legittimo proprietario.