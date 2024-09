Furgone contro guard rail: un ferito grave sulla A18

Incidente questa mattina sulla A 18, in direzione Messina. Un furgone, per cause ancora da chiarire, con a bordo due fratelli, si è schiantato contro un guard rail al chilometro 46,800 nel comune di Calatabiano, a pochi chilometri dall’uscita di Giardini Naxos. Il passeggero, nell’impatto, ha riportato le ferite più gravi ed è dovuto intervenire un elicottero del 118 che lo ha soccorso e trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso. Mentre il conducente è rimasto illeso. L’autostrada è rimasta chiusa per poco meno di un’ora, al fine di permettere il trasporto del ferito in ospedale per mezzo dell’elisoccorso. Sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso, intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il 118.