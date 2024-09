PIAZZA ARMERINA (ENNA) – E’ stata ritrovata Ada Giovanna Marino, la 23enne che venerdì scorso si era allontanata da casa a Piazza Armerina, nel quartiere Casalotto. La giovane sarebbe stata rintracciata dai carabinieri che la cercavano insieme alle altre forze dell’ordine dopo che era stato attivato il piano di ricerca per le persone scomparse. Si tratta, comunque di un allontanamento volontario e la giovane ha fatto sapere che non vuole far sapere dove si trovi.