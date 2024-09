CATANIA – I poliziotti durante un servizio in moto hanno colto in flagranza sette persone, in diverse vie e piazze del centro, da via Alcide De Gasperi alle piazze Turi Ferro, Borsellino e Manganelli, sorprese a compiere manovre e gesti inequivocabili rivolti agli automobilisti. Dai controlli effettuati, per i sette, sei uomini ed una donna, tutti catanesi ed alcuni con precedenti, trovati a svolgere abusivamente l’attività di parcheggiatore, sono scattate le previste sanzioni amministrative. Per due di loro, un 21enne ed un 55enne, è scattata la denuncia per la violazione del Dacur in ordine al quale gli era stata inibita la frequentazione di quella zona.