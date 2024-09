Ferisce un gabbiano e lo getta in mare

FAVIGNANA – Il nucleo marittimo della polizia Locale è intervenuto in un’operazione di soccorso ieri, vicino alla località Calamoni, per salvare un gabbiano che presentava una frattura all’ala causata da un individuo a bordo di un gommone. L’uomo, temendo un possibile attacco del volatile, lo ha colpito con un oggetto contundente abbandonandolo in mare. Grazie alla prontezza dei bagnanti, l’animale è stato messo in sicurezza, permettendo l’intervento della polizia locale ed è stato successivamente trasferito presso il porto di Trapani, dopo aver allertato la Ripartizione Faunistica, per ricevere le cure mediche necessarie.