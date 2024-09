Gema: “A operatori potere di multare i cittadini”

CATANIA – Il direttore operativo di Gema Spa, Valentina Sanfelice Di Bagnoli, sulla scorta di quanto accade già in altri Comuni, lancia al sindaco di Catania Enrico Trantino la proposta di formare il personale interno all’azienda per assumere il ruolo di agenti accertatori ambientali. “Non solo potranno essere rinforzati i controlli, supportati dalla polizia locale, ma potranno essere assunte nuove unità dedicate allo scopo. L’agente accertatore, una volta individuato un rifiuto non conforme, avrebbe la facoltà di aprire i sacchetti e ispezionarli e, come spesso accade, risalire all’autore, potendo anche elevare una sanzione amministrativa. Inoltre l’accertamento, con la riforma del codice penale, potrebbe riguardare anche il reato di abbandono dei rifiuti”.

Intanto prosegue fino al 7 settembre il piano di spazzamento meccanizzato per la cenere vulcanica di Gema Spa deciso in sinergia con il sindaco Enrico Trantino, l’assessore Massimo Pesce e la direzione Ecologia del Comune. La presenza di auto parcheggiate in alcuni tratti non consente ai mezzi meccanizzati di effettuare correttamente lo spazzamento meccanizzato a regola d’arte, per cui si continua a raccomandare ai cittadini il rispetto dei divieti di sosta posizionati 48 ore prima del giorno fissato.

Di seguito le date, vie e divieti di sosta previsti fino al 7 settembre.

Lunedì 2 settembre: divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 3 settembre nelle vie Conte di Torino, Ursino e De Branca.

Martedì 3 settembre: divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Terranova, Litterio e Ritrovato, divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 4 settembre nelle vie Giuseppe Aurelio Costanzo, Papale e Nicola Fabrizi.

Mercoledì 4 settembre: divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Napoleone Colajanni e San Vincenzo De Paoli, divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 5 settembre nelle vie dei Salesiani, Roberto Giuffrida Castorina e piazza San Domenico Savio.

Giovedì 5 settembre: divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Cosenza, Giuseppe Patané e Lecce, divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 6 settembre nelle vie Oliveto Scammacca e Ramondetta.

Venerdì 6 settembre: divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Metastasio e Giacomo Leopardi, divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 7 settembre nelle vie Agostino de Cosmi, Franchetti e Ferrante Aporti.

Sabato 7 settembre: divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Giovanni Lavaggi e Pier Luigi Deodato.