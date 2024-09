PALERMO – Nuova aggressione nel carcere Lorusso di Pagliarelli a Palermo. Lo denuncia il Consipe che esprime “massima preoccupazione”. “Tre detenuti appartenenti al reparto di alta sicurezza, provenienti dalla Campania, ieri hanno accerchiato un assistente capo in servizio, colpendolo con calci e pugni nel tentativo di sottrargli la chiave delle celle – dice il presidente Consipe Mimmo Nicotra -. Fortunatamente, l’agente è riuscito a dare l’allarme, ma ha riportato contusioni varie ed ematomi in tutto il corpo, con una prognosi di 5 giorni”.

Per il sindacato la situazione nel carcere palermitano è preoccupante. “Questi episodi di violenza – aggiunge Nicotra – mettono in luce le gravi condizioni di lavoro del personale penitenziario e la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza all’interno delle strutture carcerarie. La confederazione sindacati penitenziari chiede alle autorità competenti di adottare misure immediate per prevenire ulteriori episodi di violenza e migliorare le condizioni di lavoro degli agenti. Il 12 settembre saremo davanti al carcere di Pagliarelli a protestare contro le aggressioni ai poliziotti penitenziari”.