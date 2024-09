Di Tacchio, ecco il responso

Lesione tendinea a carico del flessore della gamba destra. E’ il responso degli esami strumentali ai quali si è sottoposto Francesco Di Tacchio, infortunatosi nel primo tempo della partita contro la Juventus Next Gen (foto Catania Fc Facebook). Nelle prossime ore il centrocampista rossazzurro si sottoporrà ad ulteriori approfondimenti e visita specialistica per valutare l’eventuale trattamento conservativo o chirurgico. Per il giocatore si preannuncia uno stop non breve.

Segnali positivi, anche oltre le aspettative, arrivano intanto dagli altri infortunati. Sono tornati a disposizione Jiménez e D’Andrea, entrambi al lavoro con i compagni. Primi test in gruppo per Gega, Verna e Montalto, la cui convocazione per la sfida casalinga con il Picerno verrà valutata nei prossimi giorni. Riposo e terapie per Popovic, non ancora ristabilito dopo l’infortunio muscolare in allenamento. Oltre a Di Tacchio e Popovic, sabato sera al Massimino mancherà anche lo squalificato Ierardi.