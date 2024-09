Portopalo, bimba di 7 anni palpeggiata in spiaggia

SIRACUSA – Due arresti nel Siracusano per violenza sessuale su minori. I carabinieri di Portopalo di Capo Passero e di Noto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 42enne catanese accusato di violenza sessuale nei confronti di una bambina di 7 anni. L’episodio, risalente a fine agosto, è stato denunciato ai carabinieri dalla madre della bambina: la donna ha riferito che la figlia le aveva raccontato di essere stata palpeggiata da un uomo mentre si trovava in spiaggia in contrada Guardiani. Il 42enne è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza.

Nelle stesse ore i carabinieri di Palazzolo Acreide hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 65enne siracusano accusato di violenza sessuale e lesioni personali commesse nei confronti una 14enne, alla quale è legato da lontana parentela. Dalla denuncia della ragazzina è emerso che il 65enne l’ha molestata e ha abusato di lei per circa due anni. Arrestato, è stato portato nel carcere Cavadonna di Siracusa.