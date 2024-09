CATANIA – Due incidenti stradali con blocco della circolazione nel Catanese. Stamattina intorno alle 9, sulla tangenziale etnea, tra Gravina e San Giovanni Galermo, in direzione Siracusa, si sono scontrati tre mezzi, ci sarebbero dei feriti. Un altro incidente a metà mattinata sull’autostrada A18, all’altezza di Aci Sant’Antonio, in direzione Messina (foto Facebook pagina A18 e A20 le Autostrade siciliane della vergogna). Anche in questo caso si registrano feriti e lunghe file.