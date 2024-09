Catania: tutta la polizia lo cerca, lui faceva massaggio

CATANIA – Lo cercavano per alcuni furti messi a segno in Toscana. L’ordine di cattura è stato diramato a tutte le volanti di Catania: l’obiettivo era una macchina guidata da un 24enne georgiano, trovata parcheggiata in zona scogliera con il motore ancora caldo, segno che il ragazzo non poteva essere lontano. Sono stati perlustrati tutti gli stabilimenti balneari, i negozi e gli hotel, finché il 24enne è stato rintracciato nella sala massaggi di un centro fitness in compagnia di un amico. Ha fornito false generalità, ma è stato immediatamente bloccato e successivamente portato nel carcere di Piazza Lanza.