Belpasso, si schianta con la moto e muore

BELPASSO (CATANIA) – Un 40enne di Belpasso, Salvatore Laudani, è morto ieri pomeriggio in un incidente sulla circonvallazione del paese, in via Papa Giovanni Paolo II. Il centauro ha perso il controllo della sua moto Honda finendo contro un palo dell’illuminazione. Sono subito intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso proveniente dall’ospedale Cannizzaro. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto durante il trasferimento. Sul posto si sono recati carabinieri e la polizia municipale.