Pedone investito: viale Rapisardi troppo pericoloso

“Il pedone investito alcuni giorni fa è solo l’ultimo caso in una strada estremamente pericolosa come il viale Mario Rapisardi”. Il consigliere comunale catanese Andrea Cardello sottolinea che “tante volte qui si rischia la vita e qualche volta ci è scappata pure la tragedia. Episodi che si verificano anche in molte altre zone della città come il corso Italia, la circonvallazione e via Vincenzo Giuffrida. Dopo aver ascoltato le segnalazioni di molti cittadini e di alcuni comitati ribadisco come sia importante potenziare i controlli in tutto il viale Mario Rapisardi, da parte della polizia municipale, per cercare di garantire la vigilanza della zona. Naturalmente è evidente che senza il rispetto di limiti e precedenze, da parte di chi si mette alla guida, ogni tipo di provvedimento dell’amministrazione comunale potrebbe risultare vano”.