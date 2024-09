CATANIA – E’ stato presentato il programma dell’XI edizione dell’Umbertata “Facciamo la pace?” che si svolgerà domenica prossima a Catania in piazza Ettore Majorana, meglio conosciuta come piazza dei due chioschi o piazza Umberto. Il tema scelto per l’undicesima edizione sarà proprio la pace. L’evento, organizzato dalla parrocchia Crocifisso dei Miracoli, coinvolge di più di sessanta associazioni tra arte, musica e giochi per i più piccoli.

A partire dalle 10 piazza Umberto accoglierà gli stand, suddivisa in varie zone: l’area giochi per i più piccoli; l’area relax e sport, con l’attività di yoga; l’area culturale, con una visita guidata all’anfiteatro romano di piazza Stesicoro a cura del professor Dario Stazzone, presidente della Società Dante Alighieri di Catania; l’area salute, con l’autoemoteca “Donatori San Marco” che accoglierà chiunque voglia donare sangue. Dalle 10.30 alle 12.30 in via Fiamingo si svolgeranno i cinque tavoli tematici promossi per invogliare e coinvolgere i cittadini a un confronto aperto. Dalle 13.30 alle 15 avrà luogo presso il Salone Loyola del santissimo Crocifisso dei Miracoli il pranzo sociale. Quindi nel pomeriggio, spettacoli, musica e teatro.