MAZZARINO (CALTANISSETTA) – Due pregiudicati di Acireale, un uomo 54enne e una donna 43enne, sono stati fermati dai carabinieri per un controllo sulle strade di Mazzarino. Insospettiti dal loro comportamento i militari hanno effettuato una perquisizione, trovando nella borsa della donna numerosi involucri con cocaina e crack e materiale vario per il confezionamento della droga. I due sono stati arrestati. Successivamente per la 43enne è stato applicato l’obbligo di dimora nel comune di Giarre e di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per l’uomo è stata disposta la scarcerazione.