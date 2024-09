Crisi idrica: a distribuire l’acqua erano le autobotti abusive

CALTANISSETTA – Violazioni igienico-sanitarie e assenza di documentazione. E’ quanto accertato dalla guardia di finanza durante i controlli su decine di autobotti che, vista la crisi idrica, riforniscono i cittadini di Caltanissetta. I controlli, eseguiti anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, hanno consentito di far emergere da agosto diverse irregolarità: alcuni trasportatori sono stati sanzionati per la mancata emissione di documento fiscale al termine della vendita, mentre altri sono stati sorpresi a scaricare acqua trasportata con cisterne non conformi alla normativa vigente, privi di qualsiasi autorizzazione da parte degli organi competenti e di certificazione sanitaria. In più non erano titolari di alcuna partita Iva: nei loro confronti sono scattate multe pesanti.