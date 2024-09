Aumentano i donatori di midollo osseo

Superato in Italia mezzo milione di iscritti attivi al Registro nazionale dei donatori di midollo osseo: il traguardo è stato raggiunto grazie ai 21.895 nuovi potenziali donatori reclutati nei primi otto mesi del 2024. E’ uno dei dati comunicati in occasione della decima Giornata mondiale dei donatori di midollo, che ricorre il 21 settembre. Anche l’Italia e la Sicilia celebrano la ricorrenza con “Match it now!”, la settimana nazionale di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche promossa da ministero della Salute, Centro nazionale trapianti, Centro nazionale sangue, Registro Ibmdr, il Gruppo Italiano per i trapianti di midollo osseo-Gitmo e le associazioni Admo, Adoces e Adisco.

Oltre duemila sono i pazienti per i quali ogni anno viene attivata la ricerca di un donatore non consanguineo per un trapianto di midollo e la probabilità di trovare un soggetto compatibile per una donazione è circa una su 100mila: ecco perché è necessario che il Registro Ibmdr contenga un numero di potenziali donatori più elevato possibile. Più della metà dei potenziali donatori è di genere femminile anche se in più di 6 casi su 10, per ragioni cliniche, sono gli uomini ad arrivare alla donazione effettiva quando si riscontra una compatibilità con il paziente che aspetta il trapianto.

Nel 2024 i nuovi donatori registrati sono in crescita del 14% rispetto al 2023 e l’obiettivo è raggiungere almeno 30 mila nuove iscrizioni entro la fine dell’anno, per compensare i 15 mila donatori che per ragioni anagrafiche usciranno dal registro. La donazione di midollo è possibile solo fino ai 55 anni di età. La campagna Admo per reclutare nuovi donatori “Match it now!” coinvolgerà fino al 12 ottobre le piazze siciliane grazie all’impegno delle associazioni locali Admo (nella foto una iniziativa della sezione di Acireale). A Milazzo al Teatro Trifiletti Sabato 28 Settembre e 5 Ottobre un Infopoint. A Palermo ai Circoli del Tennis dal 5 al 12 ottobre un Torneo di Tennis. Sempre a Palermo il 14 Settembre è stata inaugurata la sede Admo Palermo Centro “Salvatore Cimilluca” con sensibilizzazione e informazione alla popolazione. invitata