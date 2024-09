Meloni e agricoltura: la premier a Siracusa

SIRACUSA – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Siracusa, sull’isola di Ortigia, per l’inaugurazione dell’Expo Divinazione 24 in vista del G7 agricoltura. La manifestazione vede disseminati per le vie 200 stand con 600 imprenditori. Meloni è stata accolta nella cattedrale dal vicario dell’arcidiocesi di Siracusa, monsignor Sebastiano Amenta. Una veloce spiegazione, poi la visita alla cappella di Santa Lucia, dove nella nicchia è custodito il simulacro della patrona. Qui a riceverla Elena Artale, componente della Deputazione della cappella di Santa Lucia, che le ha parlato del culto della patrona e le ha regalato un libro per la figlia. La premier e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sono poi passati nello spazio che Legacoop Agroalimentare allestito in occasione del G7.

Meloni ha anche preso parte allo spettacolo di inaugurazione dell’Expo: a “Let’s st’Art – Una marcia… a ritmo di danza e musica” hanno preso parte 200 tra attori, performer, ballerini e artisti e giovani delle scuole di danza di tutta la Sicilia. Lo spettacolo tra giochi d’acqua e canzoni è terminato con il simbolico atto di piantare alberi in un giardino da parte di sette bambini i rappresentanza dei paesi del G7. Dopo lo spettacolo la premier si è recata all’aeroporto di Catania.