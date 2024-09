Cliente in ostaggio, ma la rapina in banca fallisce

TERME VIGLIATORE (MESSINA) – I carabinieri hanno arrestato un 33enne con precedenti penali per una tentata rapina avvenuta ieri mattina nella banca Unicredit di Terme Vigliatore. Due uomini con il viso nascosto da occhiali da sole e mascherine mediche sono entrati seguendo una donna, che poi hanno preso in ostaggio. Avendo appreso dai dipendenti che l’apertura della cassaforte è regolata a tempo e che quindi non avrebbero potuto prelevare denaro, i due rapinatori sono scappati. I militari hanno scoperto che avevano usato una macchina presa a noleggio. Dall’analisi dei filmati sono quindi riusciti a risalire al 33enne, che è stato arrestato. Si cerca ora il complice.