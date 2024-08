Ricoverato bimbo di 10 mesi: ‘Ha ingerito hashish’

PALERMO – Un bimbo di 10 mesi è stato ricoverato all’ospedale Cervello di Palermo forse per aver ingerito hashish. Aveva trascorso la nottata di Ferragosto assieme ai genitori in un comune della provincia lungo la costa: a un certo punto padre e madre, poco più che ventenni, si sarebbero resi conto che il piccolo stava male. Hanno quindi preso il figlio e lo hanno accompagnato in ospedale, dove è stata riscontrata la presenza nelle urine di tetraidrocannabinolo, il principio attivo della cannabis. I carabinieri indagano per cercare di chiarire cosa sia successo: il sospetto è che, per quanto piccolo, il bambino abbia ingerito un pezzo di hashish o di marijuana trovato in casa.