L’officina catanese era totalmente abusiva

CALTAGIRONE (CATANIA) – Aveva allestito un’autofficina del tutto abusiva, ma è stato scoperto dalla polizia di Caltagirone. Il gestore eseguiva riparazioni di bici e motocicli in zona Balatazze, esercitando la professione di meccanico in assenza di qualunque autorizzazione amministrativa, compresa l’iscrizione alla Camera di commercio. Sono quindi scattate multe per un importo complessivo di oltre 8 mila euro. Non solo: era presente un lavoratore in nero ed è stato trovato un ingente quantitativo di rifiuti, anche pericolosi, come oli esausti e batterie, per i quali si è proceduto al sequestro dell’area. L’uomo è stato denunciato.