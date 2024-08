Raccolta cenere e pulizia strade: date e orari

CATANIA – Dopo la pioggia di cenere su Catania la Gema comunica che avvierà la raccolta porta a porta dei sacchetti nelle sole giornate di mercoledì 21 e 28 agosto, 4 e 11 settembre, “contestualmente alla frazione di differenziata prevista. Si invitano quindi i cittadini del Lotto Centro a esporre i sacchetti nelle 4 giornate, correttamente separati e solo ed esclusivamente negli orari previsti, dalle 20.30 alle 22”.

L’azienda inoltre ricorda la possibilità di portare la sabbia vulcanica direttamente nel centro comunale di raccolta di via Galatioto (aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 fino al 31 agosto, dal 1 settembre anche dalle 14.30 alle 18) e nella postazione allestita in corso Indipendenza davanti all’Istituto Carlo Gemmellaro dalle 10 alle 17 tutti i giorni, esclusa la domenica. Dal 18 al 24 agosto inoltre è stato predisposto un piano straordinario di spazzamento meccanizzato della cenere vulcanica: “La raccomandazione ai cittadini è di rispettare i divieti di sosta che verranno apposti per consentire la corretta e completa pulizia di strade e marciapiedi”. Di seguito le giornate e le strade previste nel piano:

18 agosto: divieti di sosta dalle 18 alle 4 del 19 agosto in via Caserta, via Aosta e via Vicenza.

19 agosto: divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 in via Padova e via Dalmazia; divieti di sosta dalle 18 del 19 agosto alle 4 del 20 agosto in via Cagliari e via Napoli.

20 agosto: divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 in via Vittorio Emanuele Orlando e via Oliveto Scammacca; divieti di sosta dalle 18 del 20 agosto alle 4 del 21 agosto in via Calì, via Porte di Ferro e via Vecchio Bastione.

21 agosto: divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 in via Orto Limoni, via Eleonora D’Angiò e via Filocomo; divieti di sosta dalle 18 del 21 agosto alle 10.20 del 22 agosto in via Ingegnere, da via Etnea a via Calatabiano e via Calatabiano.

22 agosto: divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 in via Randazzo, via Bronte fino a viale Fleming e via Piedimonte; divieti di sosta dalle 18 del 22 agosto alle 4 del 23 agosto in via Bentivoglio, via Francesco Corso e via Biancavilla.

23 agosto: divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 in via Cesare Beccaria, via Ferrante Aporti e via Giuseppe Fava; divieti di sosta dalle 18 del 23 agosto alle 4 del 24 agosto in via Cesare Vivante e via Lavaggi.

24 agosto: divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 in via Cifali da viale Mario Rapisardi a via Cesare Beccaria e via Impallomeni.