Panico in farmacia: cliente ferma rapinatore armato

PATERNO’ (CATANIA) – Un pregiudicato di 45 anni è stato fermato da un cliente durante un tentativo di rapina in una farmacia di Paternò. Armato di un grosso coltello e con il volto coperto ha fatto irruzione a ridosso dell’orario di chiusura nel negozio di via Petrarca, intorno alle 12.45, terrorizzando i presenti, scavalcando il bancone e intimando ai dipendenti di consegnare tutto il denaro custodito in cassa.

Sono stati attimi di grande tensione ma provvidenziale è stato l’intervento di un cliente che coraggiosamente ha colto il momento più opportuno per saltare alle spalle del rapinatore e farlo cadere a terra. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri che hanno subito dato man forte al cittadino, immobilizzando il 45enne. L’arma era un coltello da cucina di 22 centimetri, mentre per coprire la faccia il rapinatore aveva usato la manica di una camicia.