Non si fermano all’alt: inseguimento sull’A18

MESSINA – Un vero e proprio inseguimento nella notte tra mercoledì e giovedì scorso sull’autostrada A18, all’altezza dell’area di servizio Tremestieri Ovest, con il tentativo di speronare l’auto della polizia stradale di Messina. Tre pregiudicati catanesi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, oggetti atti allo scasso e possesso di arma impropria. I tre si trovavano a bordo di una Fiat 500, invece il conducente di un furgone Ducato è riuscito a dileguarsi. I soggetti alla guida dei due veicoli, all’intimazione degli agenti di accostarsi per un controllo, hanno tentato dapprima di speronare l’auto di servizio e dopo si sono lanciati a velocità in direzione Catania. Dopo un breve inseguimento la Fiat 500 e i tre occupanti sono stati fermati e identificati. Visti gli arnesi atti allo scasso, i passamontagna sequestrati e i precedenti penali specifici, è probabile che i tre fossero intenti a preparare una rapina.