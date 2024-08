BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato per evasione dai domiciliari un 56enne catanese residente a Belpasso. I militari lo hanno notato nella frazione Valcorrente a bordo di uno scooter. L’uomo, alla vista della gazzella, ha cercato di nascondere il viso con la mano, ma i militari lo hanno riconosciuto. Accortosi di essere stato individuato, ha effettuato un’inversione di marcia per tentare di allontanarsi ed evitare il controllo, ma è stato raggiunto. Sottoposto alla misura cautelare solo da pochi giorni per furti e rapine ed essendo, al momento del controllo, sprovvisto di autorizzazione ad allontanarsi da casa, il 56enne è stato arrestato e nuovamente sottoposto ai domiciliari.