RAGUSA – I poliziotti di Ragusa hanno denunciato un 44enne incensurato di Scicli, per atti osceni in luogo pubblico e aggravati. Nei giorni scorsi, nel pomeriggio, nell’affollata spiaggia di Marina di Ragusa, il 44enne si è masturbato davanti agli occhi increduli di numerosi bagnanti. Sul posto c’era anche un poliziotto libero dal servizio che ha bloccato l’uomo mentre cercava di allontanarsi. Sono poi intervenuti gli agenti della Squadra Volante per procedere alla denuncia.