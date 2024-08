L’esperto di idraulica al posto di Sammartino

Salvatore Barbagallo e Giuseppa Savarino sono i due nuovi assessori del governo regionale. Li ha nominati il presidente della Regione, Renato Schifani. Barbagallo (Lega), professore ordinario di Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali all’università di Catania, prende il posto di Luca Sammartino e avrà la delega di assessore all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea. Savarino, avvocato e deputato regionale, ex presidente della Commissione parlamentare Ambiente dell’Ars, subentra a Elena Pagana e si occuperà di Territorio e ambiente. Domani alle 15 è previsto il giuramento al cospetto dell’Assemblea regionale siciliana.

“La mia azione – dice il leghista Barbagallo – si svilupperà in piena continuità con il mio predecessore Sammartino, del quale ho apprezzato, nella qualità di suo consulente, la capacità, l’impegno e l’incisività. In un momento così difficile per l’agricoltura siciliana cercherò di affrontare nel miglior modo possibile le numerose criticità che stanno attanagliando il comparto agricolo. In particolare tenterò di effettuare una adeguata programmazione a breve e medio termine per migliorare l’approvvigionamento idrico dei sistemi irrigui collettivi siciliani”.