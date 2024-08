Il sindaco di Catania ci ha preso gusto. Dopo il video sulla raccolta differenziata, con i guanti a rimestare nella spazzatura per spiegare ai cittadini il corretto riciclo, Enrico Trantino diventa viaggiatore. E mostra in un altro filmato come arrivare dalla nuova stazione Fontana della metropolitana a piazza Stesicoro in 18 minuti. Sgranando gli occhi e spiegando quanto sia semplice abbandonare la macchina. Per poi abbandonarsi ai consigli sui successivi percorsi turistici.