CATANIA – La polizia in moto d’acqua ha multato numerosi diportisti che ad Acitrezza si erano fermati con le loro barche a pochi metri dalla costa mettendo in pericolo i bagnanti. Alcuni hanno addirittura ancorato a ridosso degli stabilimenti balneari, tanto da far attivare i bagnini che hanno subito contattato la polizia. Sanzionate anche due persone a bordo di moto d’acqua che avevano fatto ingresso all’interno dell’area marina protetta.