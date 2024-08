Infastidivano automobilisti ai caselli: bloccate

SAN GREGORIO (CATANIA) – Disturbavano gli automobilisti in transito ai caselli di San Gregorio, chiedendo, in alcuni casi, pure denaro. Due donne, di 18 e 42 anni, sono state fermate e identificate da agenti in borghese della polizia stradale di Catania dopo essere state sorprese a infastidire gli automobilisti che stavano per immettersi sull’autostrada A18.

In particolare, estraevano dalle macchinette dei caselli i biglietti del pedaggio per consegnarli agli utenti in transito, chiedendo, in alcuni casi, pure soldi. La 42enne è risultata implicata, in passato, in truffe. Una originaria della Grecia, l’altra della Romania, le due hanno approfittato delle giornate particolarmente intense sul fronte del traffico. Alla vista degli agenti, le due donne hanno cercato di fuggire e di dileguarsi tra le campagne, ma sono state raggiunte e allontanate. Poi sono state sanzionate per violazioni del Codice della strada.