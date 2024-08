“Speriamo che qualcosa cambi”

Così l’allenatore del Catania, Domenico Toscano (foto Catania Fc Facebook), ai microfoni di Telecolor, durante Diretta Stadio, nel post gara del pareggio con il Sorrento (differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner).

“Devo fare i complimenti ai ragazzi perché oggi non era facile rimanere in partita, concentrati. Abbiamo avuto l’approccio giusto alla gara. Potevamo sfruttare meglio un paio di situazioni create con qualità nel primo tempo. Dovevamo mettere più energia e cattiveria negli ultimi 16 metri, ma per come siamo arrivati oggi qui la squadra ha dato il massimo. Sono contento”.

“Ho visto un’anima, i ragazzi hanno lottato su ogni pallone e hanno cercato di vincere. E’ normale che in questi ultimi giorni di mercato serva fare qualcosa di diverso, dobbiamo migliorare. Mi auguro che la situazione possa cambiare. Cerco di tenere la squadra fuori da situazioni esterne, noi non possiamo determinare niente di quello che succede fuori. Piangersi addosso non serve a niente. Sul mercato non posso intervenire io”.