“Quella sera non c’era allerta di burrasca”

PALERMO – “Abbiamo aperto un fascicolo a carico di ignoti con l’ipotesi d’accusa di naufragio colposo e omicidio colposo”. Lo ha detto il procuratore capo di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, in conferenza stampa sul naufragio del Bayesian e ha aggiunto: “Si è trattato di un evento repentino e improvviso. Al momento non abbiamo la certezza che ci sia una scatola nera. In questa fase si era puntato sulla ricerca, dobbiamo attendere il recupero del veliero. Non possiamo confermare se c’erano i portelloni aperti. Non vi saranno dichiarazioni su quello che al momento hanno visto i sommozzatori. Possono essere informazioni che devono essere confermate da una seconda verifica. Potrebbe anche essere possibile che iscriviamo nel registro gli eventuali indagati prima del recupero del veliero”. Mentre l’equipaggio secondo la Procura è libero di lasciare la Sicilia, il comandante della Bayesian, il neozelandese James Cutfield, non potrà per il momento partire dall’Isola perché dovrà essere sentito nuovamente.

Raffaele Cammarano, pm di Termini Imerese che coordina le indagini, fornendo notizie sugli eventi di quella sera ha detto: “In plancia c’era un uomo dell’equipaggio quando è avvenuto il nubifragio, probabilmente i passeggeri stavano dormendo per questo sono rimasti in cabina. Su questo stiamo ancora indagando in base al racconto dei superstiti. Oltretutto i passeggeri morti trovati nella stessa cabina di sinistra non dormivano tutti in quel locale, forse le vittime cercavano bolle d’aria”.

“Le due imbarcazioni potevano stare in rada in quella zona. Del resto per quella sera non c’era un’allerta di burrasca”, ha detto il contrammiraglio della guardia costiera, comandante della Capitaneria di porto a Palermo, Raffaele Macauda. Il riferimento, oltre che per la barca a vela di lusso affondata è per l’altro veliero, Sir Robert B.P., battente bandiera olandese, il cui equipaggio ha soccorso i naufraghi. La società armatrice ha manifestato la volontà di recuperare il veliero. “Non ci sono tracce al momento di idrocarburi in mare – ha aggiunto -. Lo hanno dimostrato le analisi eseguite dall’Arpa”. Il comandante ha anche detto di aver fatto una diffida alla società armatrice per “continuare i controlli su eventuali sversamenti. Ma è necessario un piano di recupero circa le modalità da utilizzare per portare a galla il veliero. Un piano da presentare all’autorità marittima. Preliminarmente devono essere svuotati i serbatoi”.

Recuperati tutti i corpi dei dispersi, adesso si fanno largo le indagini sulla tragedia, mentre i familiari sono avvolti dal dolore. “Hannah spesso irrompeva nella mia camera da letto e si sdraiava con me. A volte raggiante con un sorriso, a volte sfacciata, a volte per un consiglio. Non importa cosa, mi portava un amore sconfinato. Era infinitamente premurosa, appassionatamente pazza, involontariamente esilarante e la sorella più incredibile, solidale e gioiosa e, per me, la migliore amica per me”. Così Esme Lynch, la sorella maggiore di Hannah, la 18enne figlia dell’imprenditore britannico morta, insieme al padre, nel naufragio della nave Bayesian, al largo delle coste di Porticello. “E oltre a tutto questo – prosegue Esme Lynch – aveva ancora un amore infinito che volgeva a tutti i suoi amici e una fortissima passione per i suoi amati studi e obiettivi. È il mio piccolo angelo, la mia stella”, conclude la sorella.