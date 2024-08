Il Palermo butta fuori il Parma

Vittoria corsara per il Palermo nella sfida con il Parma nei trentaduesimi di Coppa Italia. Al Tardini gli uomini di Pecchia – freschi di promozione in Serie A perdono con i rosanero guidati da Dionisi per 1 a 0, dicendo così addio alla competizione, al termine di una gara condotta dalle due squadre a viso aperto e con un discreto ritmo nonostante il gran caldo.

A partire meglio sono i ducali con un paio di tiri da fuori di Mihaila e Cyprien e l’opportunità di portarsi in vantaggio al 20′ con un rigore fischiato dall’arbitro Perenzoni per un fallo del difensore Nikolau su Mihaila. Sul dischetto va Man che si fa parare il tiro da Gomis allungatosi sulla sinistra. Forte di un maggiore possesso palla il Palermo passa al secondo minuto di recupero con una rete di Roberto Insigne che, da posizione decentrata sulla destra, fulmina Chichizola con un tiro potente sotto la traversa su assist da calcio d’angolo di Diakité.

Nella ripresa l’inizio è ancora parmigiano con un colpo di testa del francese Bonny che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mette la palla sul fondo. Pur esercitando una maggiore pressione, la squadra di Pecchia – che ci prova con un tiro di Camara fuori misura e con un colpo di testa di Circati sventato miracolosamente da Gomis – non riesce a sfondare e il Palermo, mantenendo un possesso palla superiore al 50%, controlla il risultato guadagnandosi i sedicesimi e il Napoli, da affrontare al Maradona a settembre.