“Renna sta dando fin troppo alla città”

“Il nostro arcivescovo, la nostra guida spirituale, la scorsa notte è stato ricoverato per un infarto. Le sue condizioni biodinamiche sono soddisfacenti, ma deve stare a riposo. Sta dando tantissimo per la nostra città, forse sta dando troppo per quella larga parte di cittadini che credono che Catania sia cosa loro e che l’anarchia sia il principio a cui ispirarsi. Ma non si arrende e, con lui, non ci arrenderemo”. Arriva su Facebook il messaggio a Luigi Renna del sindaco di Catania, Enrico Trantino. Per il primo cittadino “adesso è tempo di stringerci idealmente e pregare perché presto l’arcivescovo torni a indicarci la via. Eccellenza, la aspettiamo con trepidazione”.