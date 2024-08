CATANIA – L’arcivescovo di Catania Luigi Renna la notte scorsa è stato colpito da infarto. L’Arcidiocesi fa sapere che è stato “operato d’urgenza (è arrivato intorno alle 3, ndr) e si trova attualmente sotto osservazione in sala semintensiva alla clinica Morgagni di Pedara. Comprendendo che in questo momento non può ricevere visite e neppure telefonate, restiamo a lui vicini con la preghiera perché il Signore lo sostenga e possa guarire presto”.