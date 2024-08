Evade dai domiciliari 3 volte in 17 giorni

PEDARA (CATANIA) – Non voleva proprio saperne di restare ai domiciliari nella struttura designata ad accoglierlo il 36enne pregiudicato di Pedara che è stato arrestato dai carabinieri. Era diventato infatti uno specialista dell’evasione ma, purtroppo per lui, i carabinieri sono sempre riusciti a sorprenderlo. Il 36enne, in soli 17 giorni, ha abbandonato la struttura detentiva per ben 3 volte. In tutte queste occasioni, è stato rintracciato e arrestato in flagranza.

Nel primo caso l’evaso, dopo aver divelto la recinzione della struttura dove era ristretto, è stato bloccato vicino alla stazione ferroviaria di Catania, in piazza Papa Giovanni XXIII. Qualche giorno dopo, strattonata una dipendente e sfruttando il cancello, è scappato e poi rintracciato subito dai carabinieri nelle vicinanze. Dopo l’ultima evasione, è stato trovato in corso Ara di Giove. Adesso il 36enne è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.