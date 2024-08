Da 27 anni guidava senza patente: denunciato

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato un 61enne pregiudicato per guida senza patente e falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. I militari lo hanno fermato in via Vincenzo Giuffrida, all’incrocio con via Imperia, alla guida di una Toyota Aygo. Incalzato dalle domande, il 61enne ha riferito di essere momentaneamente sprovvisto dei documenti, dando delle generalità che non hanno trovato riscontro nella banca dati. Messo davanti all’evidenza dei fatti, il 61enne ha detto ai carabinieri la sua vera identità, dettaglio che ha chiarito il motivo della sua reticenza. Attraverso le successive verifiche, è emerso che la prefettura di Catania, già nel giugno del 1997, aveva revocato al 61enne la patente di guida e che nel febbraio di quest’anno era stato già denunciato per essere stato sorpreso alla guida di un’auto, privo ovviamente del titolo di guida.